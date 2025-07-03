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花蓮富里幸福巴士 1年多跑26萬公里串起偏鄉生命線

2025/7/3 12:31（7/3 13:21 更新）
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花蓮富里鄉公所推動「幸福巴士」，串連鄉內13個村落，還將服務觸角延伸至周邊的玉里、卓溪、台東池上，讓偏鄉交通不再是生活阻礙。（富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年7月3日
花蓮富里鄉公所推動「幸福巴士」，串連鄉內13個村落，還將服務觸角延伸至周邊的玉里、卓溪、台東池上，讓偏鄉交通不再是生活阻礙。（富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年7月3日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮富里鄉公所推動「幸福巴士」，串連鄉內13個村落，服務觸角延伸至玉里、卓溪、台東池上，1年多來行駛班次1萬3400多趟、總里程數逾26萬公里，讓偏鄉交通不再是生活阻礙。

富里鄉公所今天發布訊息表示，「幸福巴士」持續展現卓越成果，根據營運統計，自民國112年11月至114年4月，總里程數達26萬6129公里，總行駛班次為1萬3407趟；相較去年，班次成長率高達77%、行駛里程成長率更達83%。

富里鄉公所說明，為回應民眾需求，積極調整路線、增加行駛班次，提供更貼近生活的行駛規劃；此次班次與里程雙雙成長，也證明幸福巴士模式已成為偏鄉交通照護重要指標，在地化推動下取得實質成效。

除營運亮眼數據外，榮獲交通部「幸福巴士金運獎」評選晉級第二階段複審，此殊榮不僅是對富里鄉推動公共運輸系統的肯定，也反映相關單位攜手合作，實現無障礙且友善生活環境的共同努力。

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「幸福巴士成為偏鄉交通照護、公共運輸平權重要指標」，鄉長江東成說，尤其在高齡人口占比達26.86% 的富里鄉，更顯其不可或缺的民生價值；目標是讓幸福巴士不只是交通工具，更成為一條連接醫療、照顧、教育與文化的生命線，照顧每一名有需要鄉親。

江東成指出，公所以「交通就是照顧」為核心理念，透過加密班次、擴充路線及滾動式社區回饋機制，讓就醫、洽公、採購、通學與觀光移動更加便利。（編輯：陳仁華）1140703

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