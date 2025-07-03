高市抽驗飲冰品 1件不符衛生標準開罰3萬元

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市衛生局今天公布轄內手搖飲店、冰果店、餐廳等場所抽驗結果，表示今年共抽驗131件，其中1件冰品檢出腸桿菌科，並經再次抽驗仍不符規定，處新台幣3萬元罰鍰。

高雄市衛生局今天新聞稿指出，為維護市民夏季食用飲冰品之安全衛生，今年針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及玫瑰花等，共計抽驗131件。

檢驗項目涵蓋衛生標準、赭麴毒素、農藥殘留等。其中1件冰品檢出腸桿菌科不符合「食品中微生物衛生標準」，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，依違反食品安全衛生管理法規定，處以3萬元罰鍰。

衛生局表示，腸桿菌超標可能原因包括製作過程中的環境清消未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳、食材保存不當、病媒管理不良及從業人員健康風險等因素造成。

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衛生局呼籲食品業者，應落實自主衛生管理，從業人員應保持良好衛生習慣，落實食品作業場所、設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程等衛生管理，並確保產品品質安全無虞。

衛生局表示，將嚴格把關食安，持續查驗市售飲冰品，從源頭管理、市場流通、查驗登記及消費者保護等各面向嚴加查察，若查獲違規絕不寬貸。（編輯：黃世雅）1140703