台積電攻上1100元 台股盤中漲逾150點十九千金成形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股那斯達克指數創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）登上新高點，台積電今天盤中股價攻上1100元，加上電子權值股勁揚，帶動加權指數上漲超過150點，挑戰23000點整數關卡。法人表示，台股盤中創波段高點，短線仍有補漲空間，關注與美國對等關稅談判結果。

台股早盤最高22816.2點，上漲238.46點，台積電股價最高1105元，漲20元，漲幅1.84%，市值攀上新台幣28.65兆元，盤中力守站穩1100元。

到10時33分，加權指數22734.17點，上漲156.43點，漲幅0.69%，成交值新台幣1877.08億元，其中電子股勁揚0.79%，金融小漲0.09%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升0.87%。股價超過千元的高價股漲多於跌，半導體探針卡和測試設備商旺矽盤中大漲超過8%攻上千元，「十九千金」成形。

其他電子權值股鴻海盤中小漲、力拚完成填息，聯發科漲1.5%，台達電漲逾5%，日月光投控填息完畢漲1.7%，人工智慧概念股廣達整理、緯創守平盤120元、緯穎小漲，貨運三雄長榮漲1.2%、陽明和萬海走堅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

摩爾投顧分析師林漢偉分析，台股盤中創波段反彈高點，主要是台股與美股連動性高，美股漲勢帶動台股跟漲，加上台積電ADR創新高，帶動台積電股價攻上1100元。

展望台股後市，林漢偉指出，相較美股和國際股市，台股仍有補漲空間，外資在台指期加碼淨空單主要為避險因素，後續觀察新台幣匯率動向，以及台灣與美國對等關稅談判結果。（編輯：林家嫻）1140703