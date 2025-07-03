加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
洛杉磯野火後多處民宅罕見發現致癌物「鈹」 長期暴露恐致命
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電攻上1100元 台股盤中漲逾150點十九千金成形

2025/7/3 11:01（7/3 11:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電3日盤中股價攻上1100元。（中央社檔案照片）
台積電3日盤中股價攻上1100元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股那斯達克指數創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）登上新高點，台積電今天盤中股價攻上1100元，加上電子權值股勁揚，帶動加權指數上漲超過150點，挑戰23000點整數關卡。法人表示，台股盤中創波段高點，短線仍有補漲空間，關注與美國對等關稅談判結果。

台股早盤最高22816.2點，上漲238.46點，台積電股價最高1105元，漲20元，漲幅1.84%，市值攀上新台幣28.65兆元，盤中力守站穩1100元。

到10時33分，加權指數22734.17點，上漲156.43點，漲幅0.69%，成交值新台幣1877.08億元，其中電子股勁揚0.79%，金融小漲0.09%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升0.87%。股價超過千元的高價股漲多於跌，半導體探針卡和測試設備商旺矽盤中大漲超過8%攻上千元，「十九千金」成形。

其他電子權值股鴻海盤中小漲、力拚完成填息，聯發科漲1.5%，台達電漲逾5%，日月光投控填息完畢漲1.7%，人工智慧概念股廣達整理、緯創守平盤120元、緯穎小漲，貨運三雄長榮漲1.2%、陽明和萬海走堅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

摩爾投顧分析師林漢偉分析，台股盤中創波段反彈高點，主要是台股與美股連動性高，美股漲勢帶動台股跟漲，加上台積電ADR創新高，帶動台積電股價攻上1100元。

展望台股後市，林漢偉指出，相較美股和國際股市，台股仍有補漲空間，外資在台指期加碼淨空單主要為避險因素，後續觀察新台幣匯率動向，以及台灣與美國對等關稅談判結果。（編輯：林家嫻）1140703

延伸閱讀
美越達成貿易協議 股匯雙漲新台幣盤中升破28.9元寫逾3年新高日月光投控早盤強漲近4.6% 2天完成填息聯發科秒填息 瑞鼎達發除息股價齊漲台積電：考量市場與長期策略 2年內退出氮化鎵業務
林漢偉
外資連3買台股 敲進金融調節高息ETF
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美越達成貿易協議 股匯雙漲新台幣盤中升破28.9元寫逾3年新高
48
更多編輯台推薦新聞：