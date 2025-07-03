美越達成貿易協議 股匯雙漲新台幣盤中升破28.9元寫逾3年新高

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，關稅議題露出曙光，大大提振金融市場情緒。美股領漲之下，台灣股匯市今天強勢表態，新台幣兌美元衝破28.9元價位，最高升抵28.875元，改寫逾3年盤中新高紀錄。

原本市場憂心對等關稅豁免期屆滿，後續發展難以預料，增添不確定性，不過美國與越南達成貿易協議，意味風險可控，並抵消美國疲弱就業數據帶來的利空，美股主要指數多收紅，其中標普與那指再創歷史新高。

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台股今天開盤強勢，早盤最高漲至22816.2點，上漲238.46點，而台積電美國存託憑證（ADR）創高，激勵台積電今天股價同步走高，開盤跳空達1105元，創波段新高。

在關稅不確定性降低、台股勁揚等題材助攻下，新台幣兌美元今天以29元開盤，升1.9分，旋即展開強勁升勢，最高升抵28.875元，大漲1.44角，改寫2022年4月9日以來、逾3年新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1140703