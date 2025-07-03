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聯發科秒填息 瑞鼎達發除息股價齊漲

2025/7/3 09:51
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（中央社記者張建中新竹3日電）IC設計廠聯發科、瑞鼎和達發今天除息，其中，聯發科開盤跳空達1300元，上漲30元，順利完成填息，瑞鼎和達發股價同步走高，達發隨後漲勢收斂。

聯發科去年下半年現金股利每股配發新台幣25.00021747元，瑞鼎去年度現金股利每股配發22.2元，達發去年度現金股利每股配發12.5元。

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聯發科、瑞鼎和達發今天股價同步走高，聯發科開盤跳空達1300元，上漲30元，上演「秒填息」戲碼。瑞鼎盤中達351元，上漲6元，填息率約27%。達發盤中達544元，上漲8元，填息率64%。

聯發科今年前5月營收2472.47億元，年增13.61%，因下半年需求具有不確定性，聯發科並未提供2025年全年營收目標。達發前5月營收88.13億元，年增25.89%。瑞鼎前5月營收97.95億元，年減5.53%。（編輯：林家嫻）1140703

#瑞鼎
#聯發科
#達發
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