吹牛老爹運送賣淫輕罪成立 繼續羈押等候量刑

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國聯邦法官今天駁回知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）提出的保釋申請，意味這位音樂界重量級人物在正式量刑前將持續遭到羈押。

路透社報導，在經歷備受矚目的7週庭審後，由12名成員組成的陪審團裁定吹牛老爹兩項運送賣淫罪名成立，但敲詐勒索罪和兩項性販運罪均獲判無罪。

在陪審團宣讀判決後，法官蘇布拉瑪寧（Arun Subramanian）在曼哈頓聯邦法院說，審判期間呈上的大量證據顯示吹牛老爹曾犯下暴力行為，因此在法官作出正式量刑判決前，必須持續關押在布魯克林監獄中。

蘇布拉瑪寧說：「被告無法提出明確且令人信服的證據，證明自己不構成任何危險。」他建議於10月3日對吹牛老爹進行正式量刑宣判，但也願意考慮被告方要求提前判刑的請求。

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根據報導，整體而言，這項判決對吹牛老爹是一場勝利。檢察官此前指控吹牛老爹數十年來領導性犯罪集團，指使忠誠的員工和保鑣依照他的要求犯下多條重罪，這些罪名一旦成立，吹牛老爹可能面臨終身監禁。

吹牛老爹兩項運送賣淫罪名成立，每項最高可判處10年徒刑。但檢方表示，根據聯邦量刑準則，吹牛老爹的刑期最多應為5年3個月，遠低於法定最高刑期。吹牛老爹的律師則主張，兩年應是可接受的最長刑期。（實習編譯：吳秉勵/核稿：劉文瑜）1140703