NBA洛杉磯湖人添強將 簽下昔日狀元艾頓

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）根據多家媒體報導，美國職籃NBA中鋒艾頓（DeAndre Ayton）通過讓渡程序成為自由球員後，隨即在今天下午與洛杉磯湖人正式簽署新合約。

路透社報導，艾頓近日登上媒體版面，因為他與前東家波特蘭拓荒者達成協議，雙方同意放棄剩餘一年的合約並談妥買斷，艾頓正式成為自由球員。

據ESPN的報導，艾頓本賽季預計賺進3400萬美元（約新台幣9.8億元），包含拓荒者應支付給他的款項，以及他與湖人簽署新約的薪資。

年僅26歲的艾頓目前已有7年NBA資歷，共出賽398場（391場先發），場均貢獻16.4分、10.5籃板、1.0阻攻。他是2018年選秀會狀元，原本效力於鳳凰城太陽。日前同樣轉戰湖人的唐西奇（Luka Doncic）則是同一季選秀的探花。

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艾頓曾獲選2018－19球季最佳新秀第一陣容，但他職業生涯最具代表的成就，當屬2021年那場代表太陽對戰密爾瓦基公鹿的NBA總冠軍賽，打出一場堪稱經典的系列戰，儘管太陽最終吞敗。

拓荒者在2023年9月27日與公鹿、太陽達成三方交易，當時艾頓轉戰拓荒者，而明星後衛里拉德（Damian Lillard）改披公鹿戰袍。（實習編譯：李香霆/核稿：陳昱婷）1140703