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杜蘭特將轉戰火箭 ESPN：太陽獲2球員6選秀權達交易
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杜蘭特將轉戰火箭 ESPN：太陽獲2球員6選秀權達交易

2025/6/23 03:10
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA鳳凰城太陽在今天達成的重磅交易中，將兩屆總冠軍賽MVP得主杜蘭特交易給休士頓火箭。

ESPN引述未具名消息人士報導，36歲的杜蘭特（Kevin Durant）將轉戰休士頓火箭（Houston Rockets），鳳凰城太陽（Phoenix Suns）則換得格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、2025年選秀會第10順位選秀權，以及5個未來的二輪選秀權。

法新社報導，這項交易使得曾經帶領美國隊摘下4屆奧運金牌的2013-14年賽季NBA最有價值球員（MVP）杜蘭特，與本季率隊締造52勝30敗戰績、成為西區第2的休士頓火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）合體。

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鳳凰城太陽雖然開出NBA史上最高薪酬，本季僅打出36勝46敗戰績，在西區排名第11。儘管如此，杜蘭特本季繳出平均26.6分、6籃板、4.2助攻與1.2阻攻表現，證明自己的頂尖競爭力。

路透社報導，杜蘭特正進入合約最後一年，年薪為5470萬美元。根據規定，他有資格於完成交易後，最早可於7月6日簽下一份兩年1億2200萬美元的延長合約。（譯者：何宏儒/核稿：林沂鋒）1140623

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