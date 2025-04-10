太陽組三巨頭無用 吞8連敗與NBA季後賽正式無緣

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（中央社鳳凰城9日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天在主場以112比125敗給奧克拉荷馬雷霆，如噩夢般的球季將在正式無法挺進季後賽下告終。

太陽本季團隊薪資超過2.2億美元（約新台幣73億元），聯盟居冠，還有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）以及畢爾（Bradley Beal）「三巨頭」加持，本季表現卻名列後段班。

美聯社報導，太陽今天不敵人手短缺的雷霆，苦吞8連敗，正式退出季後賽行列。太陽這8場敗仗輸分都達2位數，足以顯示這一季他們表現有多糟。

達拉斯獨行俠搶下西區聯盟附加賽最後一席。太陽13日與沙加緬度國王打完本季最後一場例行賽後，就將打包回家。

布克說：「問題不在於某一件事、某一個人、某一個球員或某一個教練。」他說：「當你打了一個這麼糟糕的球季，就是很多環節的事了。最令人洩氣的地方是，不過幾年前，勝利離我們是那麼的近，如今卻又回到了原點。」

他指的是2021年，當時太陽闖進NBA總冠軍系列賽，但與密爾瓦基公鹿對陣6戰之後稱臣。甚至在重磅交易爭取到杜蘭特、畢爾之後，球隊表現還是一路下滑。

三巨頭合體兩個完整球季之後，太陽還是沒有打出預期的水準，且距期望差很多。

太陽上季以49勝33負作收，季後賽首輪被明尼蘇達灰狼4比0橫掃。本季狀況更糟，目前戰績35勝45負，且競爭力日益下滑。

杜蘭特和布克本季都相對健康，表現也還算不錯，畢爾則大多時間都被列為傷兵，而第一年掌兵符的總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）始終無法擬妥穩定的出賽陣容。36歲的杜蘭特仍是全聯盟頂尖得分好手，場均26.6分，且第15度入選明星賽。

事實上，太陽本季一開始打出8勝1負成績，但杜蘭特後來受傷，球隊表現也開始下滑。即使他後來歸隊，太陽也無法再回到先前的狀態。

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未來幾個月，球隊可能會出現大幅度的變動，巴登霍澤下一季能不能回歸恐怕大有問題。

明年肯定會留在太陽的球員似乎是布克，他在NBA的10個球季都披太陽戰袍。他曾說，無論球隊成員有哪些人，建立起一個更好的球隊文化，是下個球季重振旗鼓的關鍵。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐崇哲）1140410