NBA柯瑞、巴特勒合轟75分 勇士擊敗灰熊晉季後賽[影]
2025/4/16 15:44（4/16 16:19 更新）
（中央社記者陳容琛台北16日電）美國職籃NBA金州勇士在球星柯瑞、巴特勒聯手攻下75分帶領下，在附加賽以121比116擊敗曼菲斯灰熊，獲得季後賽西區第7種子，首輪將迎戰休士頓火箭。
力拚季後賽西區第7種子席次，勇士今天在附加賽首輪於主場面對灰熊，即便帶著12分領先進入中場休息，不過易籃後遭到灰熊強勢反撲，雙方在第4節上演激戰，所幸勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）終場前1分鐘飆進三分球，加上灰熊出現關鍵5秒發球違例，最後如願以5分之差取得季後賽門票。
此役勇士當家球星柯瑞攻下37分，包含6記三分球，而巴特勒（Jimmy Butler）則砍進全場最高38分，外帶7籃板、6助攻、3抄截，兩人聯手幫助球隊取得關鍵勝利，讓巴特勒賽後接受媒體聯訪時直言，「我們有一個超級蝙蝠俠，那就是柯瑞，而我則是擔任羅賓角色。」
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取得西區第7種子席次後，勇士將在季後賽首輪挑戰火箭，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則提到，雖然多打了一場比賽，但已經完成重返季後賽的目標，「我覺得我們還是很有機會衝擊冠軍。」
另外，東區附加賽首輪由奧蘭多魔術主場面對亞特蘭大老鷹，靠著替補上陣的安東尼（Cole Anthony）拿下全隊最高26分，搭配班凱羅（Paolo Banchero）挹注17分、9籃板、7助攻，魔術最後以120比95力退老鷹，確定取得東區第7種子，季後賽首輪將挑戰衛冕軍波士頓塞爾蒂克。（編輯：陳政偉）1140416
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