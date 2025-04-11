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NBA單節轟52分灰狼寫隊史新猷 勝灰熊助勇士登第6

2025/4/11 14:16
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天第3節轟下破隊史紀錄與本季聯盟新高的52分，在客場以141比125逆轉擊敗曼菲斯灰熊，也「助攻」金州勇士登上西區第6。

西區季後賽席位卡位戰白熱化，賽前排名第6灰熊與第8的灰狼僅1場勝差，兩隊今天交鋒，灰熊上半場打完以72比67領先，射手貝恩（Desmond Bane）挹注24分，而日前在對邁阿密熱火比賽中比出持槍手勢後被聯盟警告的莫蘭特（Ja Morant），前2節也貢獻18分。

灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）上半場已有26分入袋，第3節更率隊打出52比25攻勢，個人單節5投全中、狂砍18分，幫助球隊帶著22分領先進入決勝節。

灰狼第3節得分不僅改寫隊史新猷，更是締造聯盟本季新高，提前鎖定勝利，愛德華茲全場三分球11投7中、轟下44分，加上藍德爾（Julius Randle）貢獻31分，成為灰狼贏球兩大功臣。

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截至目前為止，西區目前僅奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、洛杉磯湖人鎖定季後賽席次，勇士、灰熊、灰狼3隊戰績同為47勝33敗，比較對戰成績後，勇士升上第6，而灰熊、灰狼分居第7、8。

灰熊的莫蘭特攻下全隊最高36分，後續還剩下2場例行賽，明天將出戰丹佛金塊。莫蘭特表示：「我們讓自己陷入這種處境，已經別無選擇，就好好防守，爭取勝利。」（編輯：龍柏安）1140411

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