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NBA熱火下剋上送公牛回家 保住季後賽一線生機

2025/4/17 15:32（4/17 15:43 更新）
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NBA附加賽邁阿密熱火16日以109比90擊敗芝加哥公牛，保住晉級季後賽希望。（圖取自x.com/MiamiHEAT）
NBA附加賽邁阿密熱火16日以109比90擊敗芝加哥公牛，保住晉級季後賽希望。（圖取自x.com/MiamiHEAT）
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（中央社芝加哥16日綜合外電報導）美國職籃NBA附加賽繼續上演精采好戲，東區的邁阿密熱火今天在赫洛38分的傑出表現下，全隊以109比90擊敗芝加哥公牛，保住晉級季後賽希望，下一戰將面對亞特蘭大老鷹。

法新社報導，熱火控球後衛赫洛（Tyler Herro）帶領球隊一路領先拿下勝利，也在這場生死鬥中淘汰公牛。熱火將在18日與老鷹爭搶第8種子席次，對戰勝隊將晉級東區季後賽第一輪，對手是強大的第1種子克里夫蘭騎士。

赫洛賽後向運動頻道ESPN表示：「我們一開始就開啟進攻模式。」「自上場比賽以來，我們休息了2天；我本人及隊友與教練團都付出許多努力，並且得到回報。」

「我們還需要一場勝利。任務還沒有完成，單是打進季後賽還不夠，所以我們還有很長的路要走。」

魏金斯（Andrew Wiggins）為熱火提供20分的火力支援，阿德巴約（Bam Adebayo）和密契爾（Davion Mitchell）各拿15分。

公牛以澳洲新星吉迪（Josh Giddey）得25分領先全隊。今天的比賽結果代表公牛連續第3個賽季在附加賽遭熱火淘汰。

熱火在東區例行賽排名第10，今天對上表現意外低迷的公牛陣容時，自開賽後就控制比賽。

赫洛在比賽初即大有表現，他前8次出手便砍下16分，幫助熱火在第1節以39比28領先，助熱火在公牛主場控制比賽。

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熱火第2節仍是主宰賽事，單節打出32比19的攻勢，中場比數已達71比47，公牛似乎無力阻止熱火得分。

儘管公牛在第3節奮起直追，單節27比17領先熱火，但為時已晚，熱火最終在第4節輕鬆拿下勝利。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140417

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