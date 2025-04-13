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詹姆斯例行賽最終戰輪休 終止連20季平均25分紀錄

2025/4/13 13:26（4/13 13:34 更新）
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NBA湖人球星詹姆斯。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）
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（中央社記者黎建忠台北13日電）隨著美國職籃NBA洛杉磯湖人明天最後一場例行賽，要讓40歲的詹姆斯輪休養傷，也確定他所締造聯盟最長、連續20個賽季平均得分至少25分的紀錄將跟著終止。

湖人已確定以西區第3種子晉級季後賽，台灣時間明天凌晨3時30分本季最後一場例行賽將對上波特蘭拓荒者，包括詹姆斯（LeBron James）在內，還有唐西奇（Luka Doncic）、芮維斯（Austin Reaves）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、八村壘等人都提前休兵養傷。

詹姆斯本季出賽70場全部先發，平均攻下24.4分、8.2助攻、7.8籃板，而這也是他自從菜鳥球季的平均20.9分以來，首度未能延續單季平均得分至少25分以上。

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詹姆斯的職業生涯從2004-05到2023-24賽季為止，締造連續20個賽季平均得分都「25+」，是現今NBA史上第1人。

從詹姆斯逐月數據來看，本季徹底釋放球權的他，去年10月平均21.2分、11月22.7分、12月25.6分，今年1月24.6分、2月來到最高29.3分、3月跌到21.6分、4月則是24.7分，總計只有2個月平均破25分大關。（編輯：張雅淨）1140413

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