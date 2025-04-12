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NBA史上第3人 約基奇單季平均大三元金塊勝灰熊

2025/4/12 13:44（4/12 14:00 更新）
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美國職籃NBA丹佛金塊明星中鋒約基奇，11日率隊擊敗曼菲斯灰熊，賽後也確定成為史上第3名單季平均大三元的名將。（圖取自x.com/nuggets）
美國職籃NBA丹佛金塊明星中鋒約基奇，11日率隊擊敗曼菲斯灰熊，賽後也確定成為史上第3名單季平均大三元的名將。（圖取自x.com/nuggets）
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（中央社記者黎建忠台北12日電）美國職籃NBA丹佛金塊明星中鋒約基奇，今天繳出26分、16籃板、13助攻本季第34次大三元，率隊以117比109擊敗曼菲斯灰熊，而賽後約基奇也確定成為史上第3名單季平均大三元的名將。

連同今天這場比賽在內，約基奇（Nikola Jokic）在本季已出賽69場，累積得分2053分、885籃板、709助攻；也就是說，就算約基奇的第70場出賽所有數據都掛蛋，本季例行賽平均仍有大三元。

約基奇也是繼1961-62年賽季的羅柏森（Oscar Robertson）、現任金塊隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook，4次）後，NBA史上第3人達成單季平均大三元的驚人數據。

儘管金塊今天在第2節一度落後達15分，但隨即在約基奇帶領下逐步收復失土；第4節靠著3分多鐘內一波13比0的攻勢超前比數，並且在終場前1分16秒取得8分領先，拿下艱辛的勝利。

金塊意外開除前教練馬龍（Michael Malone）後，接連擊敗沙加緬度國王、曼菲斯灰熊拿下2連勝，目前仍排在西區第4，但還沒確定可以直接排在前6名晉級季後賽。

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反觀灰熊今天輸了這場比賽後，確定只能從附加賽拚搶季後賽門票；而目前西區第4到第7的金塊、洛杉磯快艇、金州勇士、明尼蘇達灰狼之間最終排名，都還得等到4月14日例行賽最後一天的賽程結束後才能確定。

今天洛杉磯湖人以140比109大勝主力輪休的休士頓火箭後，則確定拿下西區第3。（編輯：陳政偉）1140412

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