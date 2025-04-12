NBA勇士大勝拓荒者 14日對決快艇拚季後賽門票

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）美國職籃NBA金州勇士今天6人得分雙位數，巴特勒拿下24分，帶傷上陣柯瑞貢獻14分，率隊103比86大勝波特蘭拓荒者，守住西區第6，14日例行賽最後1場將對決快艇，力拚季後賽席位。

還剩下2場例行賽的勇士，今天在客場出戰拓荒者，上半場靠著希爾德（Buddy Hield）飆進4顆三分球、獨攬13分，而招牌球星柯瑞（Stephen Curry）在首節拇指受傷後，簡單接受治療就重回場上，前2節挹注10分，率隊以50比37領先。

勇士巴特勒（Jimmy Butler）第3節連投帶傳，串聯攻勢，幫助球隊將分數擴大至20分，也讓柯瑞3節打完、拿下14分就打卡下班，巴特勒再度展現製造犯規能力，全場11罰全中，攻下全隊最高24分，外加7助攻。

拓荒者在夏普（Shaedon Sharpe）、塞門斯（Anfernee Simons）等多名主力缺陣情況下，以華克（Jabari Walker）19分最佳，魯柏特（Rayan Rupert）15分次之。

西區在奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、洛杉磯湖人鎖定季後賽席次後，儘管丹佛金塊稍早以117比109擊敗曼菲斯灰熊，但因勇士贏球，加上灰狼以117比91痛宰布魯克林籃網、洛杉磯快艇以101比100險勝沙加緬度國王，也讓西區剩餘晉級季後賽隊伍依舊難產。

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金塊、快艇分居西區第4、5，而勇士與灰狼戰績同為48勝33敗，比較對戰後，勇士維持西區第6，灰狼排名第7，第4與第7名球隊勝差僅1場。

勇士明天休兵，14日例行賽最後一場將碰上快艇，將力拚季後賽門票。勇士前鋒葛林（Draymond Green）表示，這將會是一場艱難比賽，「他們本季已經擊敗我們3次，我們得確保能打出自己的風格。」（編輯：陳政偉）1140412