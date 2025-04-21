NBA公布年度獎項決選名單 約基奇拚5年第4座MVP

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國職籃NBA在20日晚間公布年度個人獎項決選名單，雷霆亞歷山大與金塊約基奇均在最有價值球員（MVP）領先，公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）也在名單中。

美聯社報導，上季MVP的丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）正力求5年來的第4個MVP。奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是本季得分王，也是雷霆領袖，他率隊本季取得68勝，也正為自己爭生涯首座MVP。

亞歷山大與約基奇公認是本屆MVP大熱門，以至運動博彩公司BetMGM在例行賽結束後，其他人選的賠率都顯得不切實際。亞歷山大目前是熱門首選，約基奇排名第二，其他人賠率都超過1賠500。

去年進入MVP決選者同樣是約基奇與亞歷山大，此外還有當時仍效力於達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic），後者現已是洛杉磯湖人成員。

年度最佳教練決選名單則有克里夫蘭騎士的艾特金森（Kenny Atkinson）、底特律活塞的畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）及休士頓火箭的烏度卡（Ime Udoka）。

年度最佳教練也是競爭激烈項目，去年贏家戴諾特（Mark Daigneault）今年帶領雷霆拿下68勝，仍未能擠入3人決選名單。

艾特金森執掌騎士在例行賽取得64勝拿下東區龍頭。美國籃球教練協會（National Basketball Coaches Association）昨天宣布他為年度最佳教練獎得主。

畢克斯塔夫掌活塞兵符才第1年，就與烏度卡一樣能帶球隊進入季後賽，火箭在西區排名高居第2種子。

年度最佳新秀決選名單為聖安東尼奧馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）、亞特蘭大老鷹利沙榭（Zaccharie Risacher）、曼菲斯灰熊威爾斯（Jaylen Wells）。

去年選秀第4順位的新人卡瑟爾，可能讓馬刺繼上季全票當選年度最佳新秀的溫班亞馬（Victor Wembanyama）後，連續第2年包辦此獎。

年度最佳第六人決選名單為底特律活塞的畢斯利（Malik Beasley）、騎士的傑洛姆（Ty Jerome）、波士頓塞爾蒂克的普里查德（Payton Pritchard）。

普里查德絕對是大熱門，不過投票者也明顯注意畢斯利在活塞替補席的表現－本季投進超過300個三分球。傑洛姆整個賽季在騎士表現也非常穩定。

年度最佳進步獎決選名單為活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、亞特蘭大老鷹的丹尼爾斯（Dyson Daniels）、洛杉磯快艇的祖巴奇（Ivica Zubac）。

康寧漢帶領活塞從一支上季28連敗的弱雞脫胎換骨，本季排名第6，他也理應會出現於年度最佳陣容中。丹尼爾斯與祖巴奇本季表現都非常出色，尤其在防守端。

年度最佳防守球員決選名單為老鷹的丹尼爾斯（Dyson Daniels）、金州勇士的葛林（Draymond Green）、騎士的莫布里（Evan Mobley）

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丹尼爾斯是抄截機器，莫布里擁有靠身體對抗而不必靠犯規來保護籃板的天賦；格林在2016-2017賽季獲此獎後，現要爭取個人第2座年度防守獎。

NBA同時還公布年度關鍵球員（Clutch player of the year）決選名單，分別是紐約尼克大將布朗森（Jalen Brunson）、約基奇，還有明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）3大球星。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140421