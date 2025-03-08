NBA金塊約基奇30分超級大三元 史上第一人[影]
2025/3/8 15:39（3/8 16:06 更新）
（中央社記者黎建忠台北8日電）美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著中鋒約基奇繳出31分、21籃板、22助攻的「超級大三元」，成為史上首名完成30分大三元的球員，率隊以149比141在延長賽後擊敗太陽，完成2連勝。
根據ESPN報導，約基奇（Nikola Jokic）是NBA史上首名，完成至少達成30分、20籃板、20助攻大三元的球員，這也是他本季第29次、生涯第149次大三元。
主場作戰的金塊，前3節一路壓著對手打，最多領先達21分，不過最後被太陽逐漸追上；終場前1.4秒，金塊布勞恩（Christian Braun）砍進突破僵局的三分彈，以125比122超前比數。
沒想到暫停過後，太陽靠著出色的傳球和跑位，讓杜蘭特（kevin Durant）在底角投進追平三分球，雙方進入延長賽。
進入延長賽後，金塊開局就是7比0攻勢奠定勝基，而約基奇在終場前1分18秒傳球給小波特（Michael Porter Jr.）灌籃後，完成本場第20次助攻，也達成NBA史上驚人的紀錄。
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約基奇賽後受訪時表示「當我退休後躺在沙發上休息時，可能會想起這場比賽打得還不錯，但2天後我們還有背靠背的比賽要應付，現在我只想要快點休息恢復一下。」
在NBA歷史上，在約基奇之前僅有2人達成「20分、20籃板、20助攻」的大三元成績單，第1人是1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain），另一位就是2019年的衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（編輯：李亨山）1140308
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