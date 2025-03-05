NBA史上第一人 詹姆斯締造生涯5萬分里程碑
2025/3/5 13:04（3/5 13:24 更新）
（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天成為NBA史上首位生涯得分達到5萬分的球員，締造一個恐難超越的里程碑，也進一步奠定他作為NBA最優秀得分王的地位。
法新社報導，現年40歲的洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）2日在戰勝洛杉磯快艇的賽事中拿下17分，在湖人迎戰紐奧良鵜鶘賽前，詹姆斯例行賽達到41837分、季後賽8162分，累積49999分，距離生涯5萬分里程碑僅1分之遙。
詹姆斯今天在主場對上鵜鶘，終於迎來NBA史上最偉大紀錄，生涯5萬分順利達標。
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詹姆斯征戰NBA 22個賽季，狀態火熱的他在接到唐西奇（Luka Doncic）傳球後，投進一記精彩的三分球，在觀眾的歡呼聲中，將個人目前生涯累積總得分推升到50002分。
詹姆斯2023年打破NBA傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在1984年創下的例行賽總得分3萬8387分紀錄，這項紀錄保持了39年之久。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140305
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