NBA字母哥生涯2萬分達標 公鹿輕取獨行俠

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（中央社記者黎建忠台北6日電）美國職籃NBA「字母哥」安特托昆博全場攻下32分外帶15籃板，完成生涯2萬分里程碑，同時帶領密爾瓦基公鹿以137比107輕取達拉斯獨行俠，紀錄之夜完美收場。

現年30歲的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天攻下32分後，生涯累積達20010分，成為聯盟史上第52名2萬分俱樂部會員，不過他「達陣」的速度僅排在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、喬丹（Michael Jordan）等人之後，是史上第6年輕。

主場作戰的公鹿，首節就取得43比30的領先，半場結束更將差距擴大為72比53，不給人手短缺的獨行俠任何機會。

安特托昆博只打了25分鐘就高效率拿下32分15籃板，後衛里拉德（Damian Lillard）也僅打27分鐘就轟下34分，替補出賽的波特（Kevin Porter Jr.）則繳出10分、14助攻、11籃板的大三元成績單。

傷兵滿營的獨行俠，今天以湯普森（Klay Thompson）的28分最高，總教練基德（Jason Kidd）也對外界認為他把厄文（Kyrie Irving）過度使用導致受傷喊冤。

根據EPN報導，外界許多聲音認為，獨行俠主力控衛厄文昨日因左膝十字韌帶斷裂宣布本季報銷，是因為上場時間太長所致。

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基德強調：「這就是一場單純的意外，我們該討論的就是一次進攻，很不幸發生了這樣的意外，厄文是我們最棒的球員，我們當然希望明星球員能出賽，這不是一個休息聯盟。」

自從獨行俠將看板球星唐西奇（Luka Doncic）交易出去後，厄文就一肩扛起球隊攻守重任；根據ESPN報導，過去10場比賽，厄文平均上場時間高達39.3分鐘，是這段時間內聯盟上場時間最多的球員。（編輯：龍柏安）1140306