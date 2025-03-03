NBA奇兵柯奈特替補19分 湖人6連勝衝西區第2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北3日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天主場迎戰快艇，儘管詹姆斯命中率不佳，但唐西奇攻下29分、9助攻，以及替補上場的柯奈特挹注19分，終場就以108比102拿下6連勝，排名上升到西區第2。

湖人相隔2天主場再戰洛杉磯快艇，半場結束以56比43取得雙位數領先；第3節結束前2分20秒，湖人一度取得86比66的20分優勢，但此時唐西奇（Luka Doncic）下場休息後，反被快艇打出22比7的攻勢縮小差距。

終場前1分40秒，快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）飆進三分球後，將分數縮小到102比107，只可惜接下來快艇團隊6次出手都沒進，只能吞下近6戰的第5敗，雷納德今天攻下本季新高的33分。

本季快艇得分王鮑爾（Norman Powell）好不容易從膝傷復出，但首節拿了4分之後，又因為右腳阿基里斯腱酸痛而退賽。

湖人雖然少了2大先發主力芮維斯（Austin Reaves）、八村壘，但團隊戰力依舊出色，儘管詹姆斯（LeBron James）全場17投6中僅拿17分還出現8次失誤，但歷經交易風波的菜鳥柯奈特（Dalton Knecht）轟進5記三分球、全場19分進帳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據ESPN報導，詹姆斯今年拿下17分後，在NBA生涯（例行賽與季後賽）累積總和4萬9999分，距離5萬分的史上第1人就剩下1分之差；而今天這場勝利，也是詹姆斯生涯的第1000勝。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪時表示，「儘管今晚球隊的執行力不太夠，但大家都很努力拚戰求勝，唐西奇表現太棒了，他的鬥志為今晚賽事定調，而柯奈特的交易風波早已過去，他在許多細節上做得很棒。」（編輯：李亨山）1140303