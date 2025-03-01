NBA詹姆斯、唐西奇連線轟59分 湖人勝快艇收5連勝
2025/3/1 14:33（3/1 14:49 更新）
（中央社記者黎建忠台北1日電）儘管少了2名主力輪替的美國職籃NBA洛杉磯湖人，今天靠著詹姆斯、唐西奇連線攻下59分，終場仍以106比102艱辛擊敗快艇，收下近期5連勝。
近況不錯的湖人，昨天打明尼蘇達灰狼時傷了前鋒八村壘，根據外媒報導，他因為左膝拉傷休兵，儘管總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時強調「傷勢不會太嚴重」，但預估至少休息1週減輕發炎。
沒想到，湖人今天對上洛杉磯快艇的比賽中，首節主力後衛芮維斯（Austin Reaves）在投進2記三分球、拿下6分後，就在無碰撞的情況下退場，且沒再回歸。
根據湖人隨隊記者報導，芮維斯因右小腿酸痛預防性休息，將於明天進行核磁共振（MRI）檢查，進一步確定傷勢嚴重度。
首節湖人以24比25落後，不過第2節靠著板凳球員輪流發揮，半場結束湖人反以59比54領先；下半場戰況依舊膠著，第4節中段，湖人靠著唐西奇連續2記三分球一度取得10分領先，但隨後又被快艇追上。
不過快艇哈登（James Harden）在終場前3分鐘內發生3次致命失誤，加上第4節5次出手全都落空，讓湖人逐漸建立領先優勢，順利拿下這場苦戰勝利。
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儘管湖人唐西奇（Luka Doncic）今天命中率依舊不太理想（40%），但攻下轉隊到湖人後次高的31分，加上詹姆斯（LeBron James）挹注28分、13籃板，確保了湖人的5連勝。
快艇吞下近5戰的第4敗，全隊以中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）的27分、16籃板最佳，哈登全場18分進帳，但22投僅5中，包括三分球10投1中。（編輯：李亨山）1140301
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