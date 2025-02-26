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NBA騎士狂贏魔術40分收8連勝 勝場數追平上季

2025/2/26 14:04
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天出戰奧蘭多魔術，全場飆進19顆三分球，斯特魯斯、傑洛姆、韓特包辦13顆，聯手以122比82大勝魔術，收下8連勝，勝場數達到第48勝，已追平上季。

騎士今天客場對戰魔術，斯特魯斯（Max Strus）開賽1分鐘就連續命中三分，幫助球隊打出19比9攻勢，隊友莫布里（Evan Mobley）更是展現能裡能外的身手，幫助騎士首節取得34比16大幅領先，反觀魔術手感低迷，團隊單節22投僅4中。

騎士上半場打完仍以57比43領先，韓特（De'Andre Hunter）化身板凳暴徒，上半場三分5投4中、拿到12分。

騎士的斯特魯斯、傑洛姆（Ty Jerome）第3節持續在外圍開火，將分數拉開至92比66，決勝節更一度領先達到42分，最終憑藉著32投19中、高達59.4%三分命中率，收下8連勝。

這也是騎士本季第2度狂贏對手至少40分，今天贏球後，戰績48勝10敗，不僅穩居龍頭寶座，勝場數更是追平上季。

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騎士總教練艾特金森（Kenny Atkinson）表示，「我們透過攻防轉換快速移動，讓每個人都碰到球，這是一種很有趣打球方式，這創造很多空檔出手機會，我們也展現高水準表現，這必須具備頂尖技巧才能做到。」

騎士今天14名上場球員都有得分進帳，5人得分雙位數，傑洛姆攻下20分，莫布里、斯特魯斯、韓特各得17分。至於魔術僅2人得分雙位數，班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）各得26分、19分。（編輯：張雅淨）1140226

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