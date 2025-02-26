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NBA唐西奇轉隊後首度大三元 湖人擊敗獨行俠

2025/2/26 14:35（2/26 14:43 更新）
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美國職籃NBA湖人球星唐西奇（中）突破獨行俠球員防守投籃。（美聯社）
美國職籃NBA湖人球星唐西奇（中）突破獨行俠球員防守投籃。（美聯社）
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）美國職籃NBA球星唐西奇日前被達拉斯獨行俠交易送往洛杉磯湖人，今天首度對戰前東家，繳出19分、15籃板、12助攻，轉隊後首度大三元，加上詹姆斯攻下27分，率隊以107比99獲勝。

獨行俠日前與湖人完成重磅交易，唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家，兩隊今天首度交手，唐西奇賽前與厄文（Kyrie Irving）等老戰友擁抱致意，而戴維斯轉戰獨行俠後只打1場就受傷，只能在場邊觀戰。

主場作戰的湖人今天開賽由詹姆斯（LeBron James）與唐西奇連續得分，開啟一波9比2攻勢，為球隊先打出氣勢，湖人首節以28比20領先，上半場結束仍維持8分領先。

唐西奇上半場拿下12分、12籃板，而他不僅具備外線能力，還有一流傳球技巧，前兩節就送出7助攻，幫助隊友創造得分機會。

獨行俠第3節由厄文率隊追分，團隊單節5顆三分球，將分數追成77比78，而湯普森（Klay Thompson）決勝節展現火燙手感，連續在外圍開火，一度扳平比分。

湖人的詹姆斯展現球星價值，關鍵時候挺身而出，在倒數4分05秒接獲唐西奇妙傳後扣籃，幫助湖人穩住局面，儘管獨行俠厄文試圖力挽狂瀾，包辦獨行俠最後8分，依舊未能扭轉戰局。

獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）日前將唐西奇交易出去後，引發獨行俠球迷不滿，而這筆交易在球迷間卻形成兩樣情，今天現身湖人主場觀戰，場邊就有湖人球迷高喊：「Thank you，Nico」。

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湖人詹姆斯今天攻下全隊最高27分、12籃板，芮維斯（Austin Reaves）獲得20分，而全場焦點人物唐西奇則是拿下19分、15籃板、12助攻，這也是他披上湖人戰袍後首度達成大三元，幫助球隊收下3連勝。

至於獨行俠厄文、湯普森各投5顆三分球，厄文轟下35分，湯普森進帳22分，皆白忙一場。（編輯：張雅淨）1140226

#NBA
#詹姆斯
#唐西奇
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