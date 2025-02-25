NBA約基奇19助攻生涯新高 助金塊獨居西區第2

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）美國職籃NBA丹佛金塊球星約基奇今天繳出18分、9籃板、19助攻「準大三元」成績，其中助攻數更創生涯新高，率隊以125比116擊敗印第安納溜馬，並擠下曼菲斯灰熊，獨居西區第2。

金塊上一場遭洛杉磯湖人終結9連勝後，今天客場出戰溜馬，首節高登（Aaron Gordon）手感火熱、獨得12分，加上在約基奇（Nikola Jokic）穿針引線下，取得36比28領先。

溜馬次節由特納（Myles Turner）率隊追成1分差，而金塊靠著小波特（Michael Porter Jr.）、約基奇連續得分，終止對方追分氣勢，帶著6分領先進入下半場。

金塊第3節憑藉著流暢進攻，團隊單節再轟下36分，將分數拉開至100比83。

溜馬決勝節由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）率隊吹起反攻號角，倒數3分40秒將分數縮小至6分差，而金塊靠著布勞恩（Christian Braun）、小波特攻勢串聯，重新掌控局面，以9分差勝出。

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金塊先發5人得分都雙位數，高登拿下全隊最高25分，小波特貢獻19分次之，而約基奇展現全能身手，拿下18分、9籃板，外加生涯新高19助攻，幫助球隊收下近11戰第10勝，戰績38勝20敗，超車灰熊、獨居西區第2。

至於溜馬以特納23分最佳，哈利伯頓、西雅坎（Pascal Siakam）各得19分。（編輯：張雅淨）1140225