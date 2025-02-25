NBA康寧漢32分擊沉快艇 活塞10年後再獲7連勝

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（中央社記者黎建忠台北25日電）美國職籃NBA底特律活塞今天迎戰來訪的洛杉磯快艇，靠著當家後衛康寧漢拿下32分、9籃板、7助攻的全能數據，終場以106比97繼2015年以來再獲7連勝。

根據美國媒體報導，這場比賽快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）因為腳踝傷勢再度缺席，而本季快艇得分王鮑爾（Norman Powell）的膝傷似乎比預期嚴重，球隊將他的傷病改為「膝蓋肌腱病變」，預計還要休養更長一段時間。

少了兩大主力的快艇，上半場結束僅以49比51落後，但第3節起活塞逐漸找回掌控權，第3節剩下1分50秒，活塞以77比75領先，隨後打出一波8比0攻勢，讓他們帶著雙位數領先進入第4節。

儘管快艇努力追分，但無奈全隊三分球失準，今天總計41投僅11中，其中交易來到快艇的老牌射手鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）更只有12投1中。

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活塞除了康寧漢（Cade Cunningham）貢獻高效率數據外，中鋒杜倫（Jalen Duren）也抓下本季次高的19個籃板，另外攻下12分。

根據ESPN報導，活塞前一次拿下7連勝，已是2014年12月26日到2015年1月7日；而本季前58場比賽結束，活塞取得32勝26敗，是自從2007-08賽季42勝16敗以來的最佳成績，當年也是活塞隊史最後一次打進季後賽。（編輯：張雅淨）1140225