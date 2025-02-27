NBA畢斯利轟26分 活塞終止對塞爾蒂克12連敗

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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃NBA底特律活塞今天迎戰衛冕軍波士頓塞爾蒂克，靠著畢斯利轟下全隊最高26分，加上康寧漢的21分、11助攻，終場以117比97大勝對手奪8連勝，也終止對塞爾蒂克12連敗。

上半場結束兩隊還以55比55戰成平手，不過活塞從第3節起接管戰局，單節打出35比24攻勢，第4節同樣靠著防守壓著塞爾蒂克打，讓對手整個下半場僅進帳42分。

根據美國媒體StatMuse統計，活塞這波8連勝且都至少贏對手5分以上，已是隊史自從2007年12月21日到2008年1月4日以來首見。

從替補出發的畢斯利（Malik Beasley）登場22分鐘，全場三分球11投6中，拿下他今年以來單場次高分數，而自從NBA進入2025年開始，畢斯利總計投進110個三分球，高居聯盟所有球員之冠。

畢斯利賽後受訪時感性表示，「我的媽媽就是來自底特律，我非常感謝能夠來到這支球隊，這裡的球迷總是在背後支持著我，這樣的支持總是讓我充滿信心。」

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活塞終止對塞爾蒂克的對戰12連敗，這波8連勝期間，除了康寧漢（Cade Cunningham）表現出色外，中鋒杜倫（Jalen Duren）平均可攻下13.5分、12.5籃板，投籃命中率高達69.2%。

全聯盟最會投三分球的塞爾蒂克，儘管今天全場49投21中，依舊維持42%高檔命中率，但整個下半場僅投進6個三分球，是進攻崩盤主因。（編輯：張雅淨）1140227