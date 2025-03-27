NBA約基奇單季30次大三元 史上第4人[影]

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）NBA丹佛金塊今天靠著球星約基奇復出繳出39分、10籃板、10助攻，率隊以127比117擊敗少了安特托昆博與里拉德雙星的密爾瓦基公鹿，約基奇成為史上第4位達成單季30次大三元球員。

金塊、公鹿今天兩樣情，約基奇（Nikola Jokic）在缺席5場比賽後歸隊，而公鹿的里拉德（Damian Lillard）被診斷出右小腿深層靜脈血栓、將無限期缺陣後，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）也因扭傷高掛免戰牌。

主場作戰的金塊在約基奇復出後，首節團隊展現得分高效率，合計22投14中，三分球更是11次出手命中7顆，取得38比27領先，而公鹿次節由羅培茲（Brook Lopez）挺身而出，追到只差3分。

約基奇第3節展現火燙手感，個人8投5中、獨攬12分，前3節打完已拿下31分，幫助金塊團隊得分破百，並帶著8分領先進入決勝節。

公鹿羅林斯（Ryan Rollins）決勝節連續得分，加上葛林（AJ Green）飆進三分球，再度追到只差3分，而金塊的約基奇關鍵時刻連得6分，率隊穩住勝果，目前繼續排在西區第3。

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約基奇今天表現全面，拿下39分、10籃板、10助攻，根據美國數據網站StatMuse統計，約基奇加入衛斯布魯克（Russell Westbrook）、羅伯森（Oscar Robertson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）行列，成為史上第4位達成單季30次大三元成就的球員。

除了約基奇出色表現外，金塊的小波特（Michael Porter Jr.）也斬獲23分、10籃板，布勞恩（Christian Braun）獲得19分。至於公鹿的羅培茲拿下全隊最高26分，羅林斯17分次之。1140327