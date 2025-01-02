約基奇花20分16秒締造大三元 NBA史上第7快

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）美國職籃NBA丹佛金塊球星約基奇今天在第3節、出賽20分16秒就達成大三元，史上第7快，全場拿下23分、17籃板、15助攻，率隊以139比120擊敗亞特蘭大老鷹，收下3連勝。

金塊過去3場比賽團隊得分都超過130分，今天主場對戰老鷹一役，延續近期得分火力，而約基奇（Nikola Jokic）更是展現全能身手，幫助金塊半場打完取得74比71領先。

兩隊在第3節一度僅有1分差，而金塊的約基奇不僅在第3節提前達成大三元，更幫助球隊一度擴大領先至26分，老鷹靠著楊恩（Trae Young）連續命中2顆三分球，追成95比115。

約基奇在3節打完就提前打卡下班，而老鷹也在末節陸續換上替補應戰，勝負提前底定，金塊3連勝到手後，戰績也升至西區第4。

金塊今天不僅罰球21投全中，團隊還送出賽季新高的44次助攻，全隊7人得分雙位數，約基奇表現最出色，繳出23分、17籃板、15助攻，小波特（Michael Porter Jr.）、莫瑞（Jamal Murray）各得21分。

根據StatMamba網站統計，約基奇以20分16秒完成大三元，為史上第7快，而史上最快14分33秒紀錄，也是由他在2018年所創下，至今仍無人能及。

約基奇本季第2度連2場大三元，這也是他個人生涯第144次大三元、本季第14次，高居聯盟第1，排名第2的為洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）8次。

至於老鷹的楊恩雖轟下30分、9助攻，仍難敵金塊多點開花攻勢，中斷近期4連勝。（編輯：李亨山）1140102