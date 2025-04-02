NBA公鹿擊敗太陽 全場命中率68.9%創隊史紀錄[影]

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（中央社密爾瓦基1日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊今天在「字母哥」安特托昆博領軍下，全場73投51中，以創隊史紀錄的68.9%命中率擊敗鳳凰城太陽，比數133比123。

美聯社報導，公鹿主將安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）本場拿下37分，全隊以10分之差擊敗狀態低迷、人手不足的太陽，也終止公鹿近期4連敗。他在賽後受訪表示，球隊真的很需要這場勝利。

公鹿這場比賽三分球29投17中，全場73投51中，命中率68.9%創隊史新高。全隊先前紀錄是66.7%，是在1985年12月15日對上沙加緬度國王隊時所寫下。

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公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）執教生涯戰績提升至1155勝816負，追平名教練傑克森（Phil Jackson），名列NBA例行賽勝場數第7。

太陽遭遇4連敗，球星杜蘭特（Kevin Durant）、畢爾（Bradley Beal）和歐尼爾（Royce O'Neale）今天全部缺陣。杜蘭特3月30日扭傷左腳踝，預計客場3戰均無法參加。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140402