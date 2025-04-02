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NBA柯瑞12顆三分球飆52分宰灰熊 勇士升至西區第5

2025/4/2 11:42
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞今天狂飆12記三分球、52分，外加10籃板、8助攻，率隊以134比125擊敗曼菲斯灰熊，收下3連勝，兩隊排名互換，勇士升上西區第5。

賽前排名西區第6的勇士，僅落後第5名的灰熊0.5場勝差，今天勇士客場挑戰灰熊，也就是第5名卡位戰。

今年3月剛滿37歲柯瑞（Stephen Curry）開賽表現大爆發，不僅單節獨攬19分，三分更是6投5中，率隊取得45比32領先，次節再進3顆，前2節個人已獲得32分，勇士半場打完還領先8分。

雙方易籃後，柯瑞持續推升三分球進球數，前3節累計11顆，且已有45分入袋，距離前隊友湯普森（Klay Thompson）所保持的單場14顆三分球紀錄更只差3顆。

兩隊前3節打完戰成103比103平手，決勝節戰況膠著，柯瑞在倒數2分55秒投進個人第12顆三分球，超前比分，隊友巴特勒（Jimmy Butler）後續4罰全中，加上波齊姆斯基（Brandin Podziemski）補籃、穆迪（Moses Moody）命中三分，持續鞏固領先優勢，迎接3連勝。

柯瑞全場三分球20投12中，進帳52分，另有10籃板、8助攻、5抄截，這也是他個人本季第2次至少得分50分。

根據美國數據網站StatMuse統計，在滿35歲後得分50分以上次數，柯瑞以4次領先，排名第2的是詹姆斯（LeBron James）2次。

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不僅如此，柯瑞加入喬丹（Michael Jordan）行列，成為第2位在滿36歲後，單季得分達1500分以上的後衛，而在歷史得分榜名次也有前進，超越威斯特（Jerry West）、升至第25名。

勇士除了柯瑞外，葛林（Draymond Green）繳出13分、10籃板、12助攻「大三元」成績，巴特勒貢獻27分。至於灰熊的莫蘭特（Ja Morant）攻下36分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）22分次之。（編輯：張雅淨）1140402

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