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NBA雷霆宰公牛奪10連勝 締造對戰跨聯盟最佳戰績

2025/4/1 12:36（4/1 12:52 更新）
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奧克拉荷馬雷霆隊在球星亞歷山大（前中）助攻下，取得10連勝。（美聯社）
奧克拉荷馬雷霆隊在球星亞歷山大（前中）助攻下，取得10連勝。（美聯社）
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（中央社記者陳容琛台北1日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在球星亞歷山大27分、12助攻帶領下，以145比117擊敗芝加哥公牛，不僅豪取10連勝，還締造史上對戰跨聯盟的最佳戰績。

近況火燙的雷霆今天在主場迎戰公牛，首節打完即手握雙位數領先，尤其第2節團隊單節狂轟45分，帶著逾30分領先進入中場休息。易籃後，雷霆依舊維持手感，在分差不斷擴大情況下，早早奠定勝基，最後以28分之差帶走勝利，同時進帳近期10連勝。

此役雷霆展現優異的團隊戰力，共有7人得分達到雙位數，其中被譽為本季最有價值球員（MVP）大熱門的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），上場27分鐘就高效率攻下「雙10」27分、12助攻，而板凳出發的喬（Isaiah Joe）飆進8記三分球，豪取全場最高31分。

值得一提的是，穩居西區龍頭寶座的雷霆，隨著今天擊敗公牛後，本季雷霆對戰東區球隊戰績達到28勝1敗，締造NBA史上跨聯盟的最多勝場紀錄，唯一1敗對手正是東區龍頭克里夫蘭騎士。而雷霆接下來還將對戰底特律活塞，有機會再堆高紀錄。

另外，雷霆目前戰績63勝12負高居全聯盟第1，在例行賽剩餘7場情況下，只要維持全勝，就能成為NBA史上第3支完成70勝里程碑的球隊，過去僅有1995-96賽季的公牛及2015-16賽季的金州勇士曾達成此成就。（編輯：張雅淨）1140401

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