NBA總冠軍前哨戰 雷霆擊敗塞爾提克獲季後賽資格
2025/3/13 11:45（3/13 12:05 更新）
（中央社記者黎建忠台北13日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆，今天作客挑戰衛冕軍塞爾提克，靠著亞歷山大攻下全場最高的34分，率隊以118比112本季橫掃綠衫軍，雷霆也靠這1勝確定提前取得季後賽資格。
雷霆挾西區最佳戰績前往波士頓挑戰尋求衛冕的塞爾提克，不少美媒都預測是2024－25賽季的總冠軍前哨戰，雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的34分、霍姆葛倫（Chet Holmgren）挹注23分、15籃板，本季2度交手塞爾提克都拿下勝利。
雷霆在第3節中段一度取得12分領先，不過塞爾提克靠著塔特姆（Jayson Tatum）的三分球破網，前3節結束扳成88比88平手。
第4節終場前8分12秒雙方還戰成98比98平手，但此時雷霆的亞歷山大、威廉斯（Kenrich Williams）聯手拉出8比0攻勢，才為比賽奠定勝基。
向來靠大量三分球為攻擊武器的塞爾提克，今天團隊63投僅20中，命中率31.7%，而單場63次三分球出手打破塞爾提克隊史紀錄，在NBA史上排名第3多。
透過 Google News追蹤中央社
只可惜三大主力塔特姆、布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）合計三分球25投5中，命中率僅剛好2成。
反觀雷霆靠著不斷攻擊禁區以及中距離跳投，團隊2分球命中率高達6成，另外全隊獲得35次罰球，也比塞爾提克多出23次；根據StatMuse統計，儘管霍姆葛倫本季因傷只打了20場比賽，但只要他單場得分超過20分，雷霆戰績7勝0敗。（編輯：龍柏安）1140313
延伸閱讀NBA威廉森大三元 鵜鶘擊沉快艇終止4連敗柯瑞再進5記三分球 距生涯4000球里程碑僅差2顆NBA唐西奇大三元白忙 湖人不敵籃網NBA騎士112比107熄滅熱火 成首支闖進季後賽球隊[影]不滿薪資過低 WNBA醞釀停賽
- NBA總冠軍前哨戰 雷霆擊敗塞爾提克獲季後賽資格2025/03/13 11:45
- 2025/03/12 14:36
- 2025/03/12 11:59
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
NBA威廉森大三元 鵜鶘擊沉快艇終止4連敗