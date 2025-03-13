NBA總冠軍前哨戰 雷霆擊敗塞爾提克獲季後賽資格

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（中央社記者黎建忠台北13日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆，今天作客挑戰衛冕軍塞爾提克，靠著亞歷山大攻下全場最高的34分，率隊以118比112本季橫掃綠衫軍，雷霆也靠這1勝確定提前取得季後賽資格。

雷霆挾西區最佳戰績前往波士頓挑戰尋求衛冕的塞爾提克，不少美媒都預測是2024－25賽季的總冠軍前哨戰，雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的34分、霍姆葛倫（Chet Holmgren）挹注23分、15籃板，本季2度交手塞爾提克都拿下勝利。

雷霆在第3節中段一度取得12分領先，不過塞爾提克靠著塔特姆（Jayson Tatum）的三分球破網，前3節結束扳成88比88平手。

第4節終場前8分12秒雙方還戰成98比98平手，但此時雷霆的亞歷山大、威廉斯（Kenrich Williams）聯手拉出8比0攻勢，才為比賽奠定勝基。

向來靠大量三分球為攻擊武器的塞爾提克，今天團隊63投僅20中，命中率31.7%，而單場63次三分球出手打破塞爾提克隊史紀錄，在NBA史上排名第3多。

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只可惜三大主力塔特姆、布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）合計三分球25投5中，命中率僅剛好2成。

反觀雷霆靠著不斷攻擊禁區以及中距離跳投，團隊2分球命中率高達6成，另外全隊獲得35次罰球，也比塞爾提克多出23次；根據StatMuse統計，儘管霍姆葛倫本季因傷只打了20場比賽，但只要他單場得分超過20分，雷霆戰績7勝0敗。（編輯：龍柏安）1140313