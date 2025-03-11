NBA唐西奇大三元白忙 湖人不敵籃網

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在詹姆斯因傷缺陣情況下，儘管唐西奇拿下22分、12籃板、12助攻，繳出披上湖人戰袍後第2次大三元，依舊以108比111不敵布魯克林籃網，苦吞2連敗。

40歲老將詹姆斯（LeBron James）上一場對戰波士頓塞爾蒂克一役，末節因腹股溝拉傷退場，而湖人也遭綠衫軍終結8連勝。

湖人今天客場出戰賽前暫居東區第12的籃網，首節靠著文森（Gabe Vincent）5投全中包括3顆三分球、獨攬13分，取得28比16領先，但團隊次節手感下滑，半場打完反倒落後1分。

兩隊第3節持續拉鋸，籃網帶著2分領先進入決勝節，並在末節中段靠著馬丁（Tyrese Martin）三分球，將領先一度擴大至8分。

湖人隨後展開反擊，里夫斯（Austin Reaves）個人首顆三分球總算在末節倒數38.2秒開張，隨後唐西奇（Luka Doncic）在還剩11.1秒再命中三分、拉近比分，但關鍵時刻防守端出現狀況，最終也只能吞下敗仗。

湖人這場除了少了詹姆斯外，海斯（Jaxson Hayes）、八村壘、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也都高掛免戰牌。總教練瑞迪克（J.J. Redick）表示，「今天球隊缺乏溝通，儘管球隊人手不足，但不能作為表現不佳的理由。」

「我認為今天大家的心態都想要走捷徑。」瑞迪克表示，「如果想成為NBA中的一支優秀球隊，想贏球的話，那就必須得去做些困難的事情。」

湖人輸球後，被丹佛金塊超越，跌至西區第3，而接下來將面臨8天6戰考驗，其中將3度面臨「背靠背」賽程。

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唐西奇今天繳出22分、12籃板、12助攻，加入湖人以來第2次大三元，文森斬獲全隊最高24分，柯奈特（Dalton Knecht）獲得19分。

至於籃網10名上場球員都有得分進帳，以克勞尼（Noah Clowney）拿下19分最高，幫助球隊擺脫7連敗。（編輯：李亨山）1140311