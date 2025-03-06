NBA騎士112比107熄滅熱火 成首支闖進季後賽球隊

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（中央社克里夫蘭5日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天在主場迎戰邁阿密熱火，陣中後衛密契爾奪下全隊最高26分，幫助騎士以112比107獲勝，並成為NBA本季首支取得季後賽資格的球隊。

這場比賽的下半場原本呈現拉鋸戰，但熱火於第4節末段一度有著7分領先優勢，可能會中止騎士近來的11連勝紀錄。

騎士則展現韌性，在終場前幾分鐘逆轉比數，驚險奪下12連勝，並取得季後賽門票。

騎士本季戰績來到52勝10敗，目前還剩下20場例行賽，持續穩坐東區聯盟龍頭。

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今天騎士共有6名球員得分達到雙位數，除了密契爾（Donovan Mitchell）砍下全隊最高分，隊友莫布里（Evan Mobley）貢獻16分和13籃板的雙十表現，賈蘭德（Darius Garland）也繳出15分及10助攻。

熱火雖有中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）拿下全場最高的34分，但仍然無法阻擋騎士取勝的決心。（譯者：陳彥鈞）1140306