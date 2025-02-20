時隔6年踏入NBA球場 林書豪：參與全明星週讓我放下遺憾

（中央社記者陳容琛台北20日電）台裔球星林書豪日前在NBA全明星週的新秀挑戰賽執教G聯盟隊，他今天在社群媒體透露，過去沒能完全放下怎麼結束NBA生涯，但現在已經不再帶著遺憾。

在今年美國職籃NBA全明星週的新秀挑戰賽，林書豪受邀擔任G聯盟隊教練，與其餘3隊正面交鋒，雖然最後與冠軍擦肩而過、以亞軍作收，不過對林書豪而言，這次的體驗終於放下心中疑問，可以坐下來欣賞比賽、享受NBA所帶來的一切，並為新一代球員加油。

林書豪今天在個人社群媒體分享，這次全明星週是他6年來首度踏上NBA球場，並透露其實一直跟團隊說不想參加活動，因為還沒完全放下自己結束的NBA生涯，「但這次的全明星週末，讓我前所未有地感受到平靜和感恩」，看著場上球員的技術、運動能力和天賦，都讓他感受到這個聯盟競爭有多激烈。

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從中林書豪意識到自己曾經也是其中一員，站在NBA舞台書寫故事，從生涯前4場比賽得分紀錄，到征戰9個NBA賽季旅程，甚至是首名奪冠的亞裔美國球員，即便隨著年紀增長，已經不是幾年前的那個球員，但已不再帶著疑惑、不甘或遺憾，「對我來說不是和NBA說再見，而是用不同方式與它重新連結。」

林書豪指出，或許未來不會再以球員身分站上球場，但並不代表結束，而是另一種方式的開始，「這一路走來，我擁有一段充滿奇蹟和祝福的籃球生涯，或許這份領悟來得有點晚，但至少現在的我，滿懷感恩，真正享受籃球帶給我的一切。」（編輯：張雅淨）1140220