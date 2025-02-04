林書豪任NBA新秀挑戰賽教練 IG透露興奮心情

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（中央社記者黎建忠台北4日電）美國職籃NBA官方今天公布，台裔球星林書豪將擔任新秀挑戰賽其中1隊的教練，林書豪也在個人IG限時動態開心寫道：「很快就能在灣區見到你們了。」

現年36歲的林書豪，雖然在2010年的NBA選秀會落選，但隨後因為夏季聯賽表現出色，獲金州勇士青睞而簽下合約，儘管後續沒能立即站穩NBA腳步，但他在勇士發展聯盟（G League）表現卻相當出色，繳出平均18分、5.8籃板、4.4助攻的數據。

由於今年NBA全明星週末將在勇士新主場舉行，因此新秀挑戰賽的4支球隊教練全都跟勇士有關，包括哈達威（Tim Hardaway）領軍的Team T、李奇蒙（Mitch Richmond）帶隊的Team M，以及由穆林（Chris Mullin）掛帥的Team C，加上林書豪帶領的G聯盟隊。

除了林書豪外，新秀挑戰賽的其餘3名金州勇士傳奇球星，都已入選籃球名人堂。

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今年NBA新秀挑戰賽賽制和以往不同，10名新秀、11名「2年級生」將於明天進行選秀後分為3隊，和發展聯盟隊（7名球員）共4隊進行對抗賽，最終獲勝的球隊才能進入全明星週末，和NBA球星們組成的球隊較量。

NBA全明星週末的新秀挑戰賽預計在2月15日登場，但據了解，林書豪12日還是會在台灣參與東亞超級聯賽（EASL）新北國王主場對馬尼拉電氣的比賽。（編輯：張雅淨）1140204