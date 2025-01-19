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TPBL林書豪準大三元 國王克服22分落後逆轉攻城獅

2025/1/19 20:46
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（中央社記者黎建忠台北19日電）TPBL聯盟龍頭新北國王今天靠著林書豪準大三元，以及洋將桑尼（Sani Sakakini）34分、11籃板助威下，克服全場最多22分落後，終場就以114比106大逆轉擊敗攻城獅。

休息8天才又在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）出賽的新北國王，今天作客「背靠背」出賽的新竹御嵿攻城獅，沒想到首節就被打爆，上半場最多輸22分，半場結束就以47比66大幅落後。

不過下半場開始，國王拿出擅長的壓迫防守，第3、4節總計讓攻城獅僅拿下40分；終場前8分02秒，攻城獅靠著洋將努利（Landers Nolley）上籃得手，再將分數擴大到99比82的17分領先。

接下來國王靠著出色的全場壓迫，不可思議的打出一波20比0攻勢，反倒以102比99超前；隨後2隊進入肉搏戰，終場前2分33秒，林書緯三分球破網，國王取得110比102優勢，正式奠定比賽勝基，也完成這場大逆轉。

林書豪全場繳出19分、10籃板、8助攻的準大三元成績單，他賽後接受媒體聯訪時特別感謝老將林金榜，「他（林金榜）每次上場都給全隊很大的能量，儘管數據都不好看，但帶給我們實質的幫助是無法取代的。」

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林書豪也強調，上半場確實打得荒腔走板，「不是國王隊的籃球，以後不能再這樣打了。」

連2天出賽的攻城獅新洋將努利，今天再以50%命中率攻下破聯盟單場個人新高的44分，但可惜其他隊友不太給力，合計投籃命中率僅35%。（編輯：張雅淨）1140119

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