TPBL控球魔術師林韋翰復出 自認還沒到比賽強度

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（中央社記者黎建忠台北19日電）號稱「控球魔術師」的TPBL新北中信特攻後衛林韋翰，在經過漫長的膝傷復健後，今天終於在本季首度亮相，替補出賽13分鐘拿下5分、4助攻，賽後他自認「還沒到比賽強度」。

現年34歲的林韋翰，在已經解散的T1職業籃球聯盟2021-22球季下半季加盟特攻，並幫助球隊拿下2022-23賽季的總冠軍，自己也獲選為總冠軍賽最有價值球員，隨後就因膝傷進入漫長的治療和復健過程。

新成立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）首個賽季，林韋翰在球隊打完前17場比賽後今天傷癒歸隊，首節剩下3分27秒時他替補上場，並在首節結束前25秒投進三分球首開紀錄。

第2節剩下3分27秒，林韋翰在防守時被對手頂到肋骨，一度痛到倒地，讓教練團嚇出一身冷汗，短暫休息後雖仍有上場，但教練保守起見，下半場幾乎都沒出賽。

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林韋翰賽後接受媒體訪問時表示，受傷過後自己都有做很充足的訓練，但傷勢還沒完全好，目前大概就是7成，所以今天都還在習慣場上的對抗。

林韋翰強調，「過去這2週教練團有跟我討論，希望我可以上場調整看看，找到跑動的感覺。現在看起來還需要努力，我知道目前還沒辦法到比賽的強度，尤其防守上都不能幫到隊友，這些都需要繼續加強。」（編輯：張雅淨）1140119