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TPBL努利轟全場最高30分 攻城獅春節前封關戰奪勝

2025/1/22 22:43（1/22 22:46 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅隊22日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，靠著洋將努利（前）攻下全場最高的30分外帶6籃板、8助攻、5抄截，終場就以106比99成功搶勝。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月22日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅隊22日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，靠著洋將努利（前）攻下全場最高的30分外帶6籃板、8助攻、5抄截，終場就以106比99成功搶勝。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月22日
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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅今天靠著洋將努利攻下30分、8助攻，在主場以106比99力退福爾摩沙夢想家，摘下農曆新年前的勝利。

暫居TPBL墊底的攻城獅，今天在農曆新年前最後一戰於主場迎戰夢想家，雖然在首節打完陷入5分落後，不過攻城獅在第2節急起直追，順利逆轉比分，並在易籃後守住領先優勢，最後以7分之差成功捍衛主場。

作為TPBL單場得分紀錄保持人，攻城獅新洋將努利（Landers Nolley）此役再度化身得分機器，狂轟全場最高30分，外帶6籃板、8助攻、5抄截，搭配米克獅（Kennedy Meeks）的15分、17籃板，本土球員則有高國豪貢獻14分，蕭順議、李漢昇則皆挹注13分，聯手幫助攻城獅取勝。

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至於夢想家部分，洋將貝奇（Lewis Beech）、帕奇爾（Andrew Joseph Pacher）皆得到「雙10」，另外馬建豪得到15分，陳振傑則取得13分、6籃板，可惜無緣幫助球隊上演逆轉勝，苦吞2連敗。

攻城獅隊長蕭順議賽後接受主辦單位採訪時表示，知道近期球隊的狀況比較低迷，因此用了很多手段，包含情蒐、開會及練球等，「真的很辛苦，開心得到好的結果，只有一個字『爽』。」（編輯：陳清芳）1140122

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