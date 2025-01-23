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TPBL雲豹打造雙蛋計畫 拚3年完工啟用

2025/1/23 15:50（1/23 16:21 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台啤永豐雲豹執行長張建偉23日表示，將打造雙蛋計畫，同步規劃百貨公司、飯店等，拚3年內完工啟用。中央社記者陳容琛攝 114年1月23日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台啤永豐雲豹執行長張建偉23日表示，將打造雙蛋計畫，同步規劃百貨公司、飯店等，拚3年內完工啟用。中央社記者陳容琛攝 114年1月23日
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（中央社記者陳容琛台北23日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台啤永豐雲豹執行長張建偉今天透露，將斥資超過新台幣60億元打造雙蛋計畫，同步規劃百貨公司、飯店等，拚3年內完工啟用。

過去曾表達想建造雲豹自己的主場，執行長張建偉今天在媒體餐敘時透露，將正式展開雙蛋的「3年大計畫」，地點預計在桃園捷運綠線、機場捷運交會的坑口站附近，規劃球場座位8000席、演場會座位6000至1萬席，打造複合式子母館，並參考國外雙蛋案例。

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另外，為了讓球票價值發揮到最高，甚至達到「一票多用」效果，張建偉指出，還有商場、百貨公司及飯店等設施，目前已陸續與廠商洽談，初步預估將斥資超過60億元，「我們現在準備要送建照，希望今年可以動工，只是時間需要3年，屆時起碼要有1顆蛋正式營運。」

有趣的是，張建偉提到，有規劃電競館、格鬥館等場館，目的是創造一些能夠熬夜的活動，尤其不受政府宵禁規定，吸引年輕人前往朝聖，包含舉辦S2O潑水音樂祭等，「但我目前不確定法規怎麼規定，這只是我心目中理想的狀態。」（編輯：張雅淨）1140123

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