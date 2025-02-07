TPBL麥卡倫復出領軍擊退特攻 戰神勝率重回5成

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神洋將麥卡倫今天傷癒歸隊，拿下18分，率隊在主場以72比69擊敗新北中信特攻，勝率重回5成。

戰神今天在主場台北和平籃球館迎接農曆年後首場賽事，除了是新洋將莫爾曼（Adrien Moerman）首次亮相外，也是去年底因右手第一掌指關節骨折缺陣的麥卡倫（Ray McCallum）傷癒復出後的首戰。

戰神首節以17比20落後，次節陳冠全連得5分，幫助球隊打出氣勢，而麥卡倫手感也在次節逐漸加溫，半場打完率隊以44比36超前。

雙方易籃後，特攻趁著戰神第3節進攻當機，單節打出22比12攻勢，以58比56要回領先。

戰神的錢肯尼決勝節命中三分球，穩住球隊氣勢，更在倒數2分鐘時，賞了對手一記火鍋後直接切入上籃，幫助球隊領先4分。

特攻的林韋翰還剩27.7秒飆進三分球，追成69比70。而戰神雷蒙恩隨後關鍵兩罰全中、追加保險分，搶下這一勝，目前戰績9勝9敗，勝率重回5成。

戰神總教練許皓程賽後記者會接受媒體聯訪時表示，麥卡倫和莫爾曼近2週才加入練球，儘管節奏上還是有卡住，在防守部分做得很好，是今天球隊小贏的關鍵。

談到麥卡倫復出首戰拿下18分、8籃板，許皓程認為，儘管就數據而言，幫助不大，但他讚賞麥卡倫猶如球隊精神領袖，帶給隊友安定感。

麥卡倫自評個人表現還有努力空間，他表示，感謝球團協助，讓他能在短時間重回賽場，而他也看好戰神的表現，本季很有機會打進冠軍賽。

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另外，本季挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）的林秉聖今天現身場邊觀戰，恰巧兩隊都是他的前東家，他直接表態，要幫戰神加油，「台新一定會贏，少了我，他們沒差啦，教練那麼會帶。」

談到入選亞洲盃資格賽16人名單，林秉聖坦言，因手腕有傷，能否參賽還在觀望中。（編輯：戴光育）1140207