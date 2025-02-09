TPBL老將莫爾曼26分帶頭衝 戰神擊敗攻城獅

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（中央社記者黎建忠台北9日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天主場迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著36歲洋將莫爾曼（Adrien Moerman）攻下26分、13籃板帶動，以100比90擊敗對手，如願收下2連勝。

台北台新戰神7日擊敗新北中信特攻終結2連敗，休息1天之後，今天迎戰聯盟墊底的新竹御嵿攻城獅，首節以28比30落後。

不過，第2、3兩節攻城獅又找不到籃框，2節合計僅攻下39分，團隊投籃命中率40投14中，命中率35%，這2節之中，攻城獅三分球17投僅3中，讓戰神更能縮小防守、專注禁區。

戰神另一名洋將麥卡倫（Ray McCallum）攻下19分，送出9助攻、外帶8籃板，繳出接近大三元成績單，本土球員以陳文宏的13分最佳。

戰神總教練許皓程賽後接受媒體訪問時表示，上半場大家都太想要贏球，所以打得有點急躁，不過中場休息過後，大家充分溝通，所以下半場就找回應該有的防守節奏。

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莫爾曼提到，不太想要討論自己的數據，就像教練說的，球員們都即時修正自己的問題，才能夠贏下比賽；台灣的球風非常快速，節奏打得很快，這點和歐洲完全不同。

莫爾曼笑說：「像我這樣已經36歲的球員，在歐洲可能會有更多陣地戰，但在台灣就是得跟著跑起來，但無論如何，能幫助球隊獲勝最重要。」（編輯：管中維）1140209