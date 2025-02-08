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TPBL林書豪因傷缺陣 國王春節後首戰吞敗

2025/2/8 22:52（2/8 23:21 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊8日在客場迎戰桃園台啤永豐雲豹隊，只是在當家球星林書豪因傷缺陣下，最終以84比100吞敗，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）（前）賽後指出，團隊仍有細節需要修正。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月8日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊8日在客場迎戰桃園台啤永豐雲豹隊，只是在當家球星林書豪因傷缺陣下，最終以84比100吞敗，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）（前）賽後指出，團隊仍有細節需要修正。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月8日
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（中央社記者陳容琛新北8日電）TPBL新北國王今天在台裔球星林書豪因傷缺陣情況下，整體命中率不佳，最後在客場以84比100不敵台啤永豐雲豹，吞下農曆新年後首場敗仗。

暫居TPBL台灣職業籃球大聯盟龍頭寶座的國王，今天客場出擊，然而當家球星林書豪因大腿不適缺陣，整場比賽幾乎處於落後，在投籃命中率不佳，籃板陷入劣勢，失誤又比對手多的情況下，最後以16分之差吞下農曆新年後首敗。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後接受媒體聯訪時指出，此役做得沒有比雲豹好，必須再修正一些細節，回歸籃球的基本動作。國王球星李愷諺則提到，已經放假一段時間，大家還在找場上的節奏，「很多細節、針對性防守沒有做好，不過相信下次再對上，我們應該能調整回來。」

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雲豹本場共有3人得分達到雙位數，其中洋將克羅馬（Kromah Lasannah）繳出26分、8籃板、6助攻的全能成績單，威廉斯（Williams Devin）也挹注「雙10」23分、18籃板，至於狀元郎林信寬則貢獻17分，外帶5籃板、3抄截、2阻攻。

林信寬透露，不想讓大家認為他只會投三分球，因此特別在過年期間加強中距離投籃，增添進攻手段，也能為球隊做出更多貢獻，「雖然今天林書豪沒有打，但我們也沒有鬆懈、兢兢業業專注在比賽上，畢竟國王是很棒的球隊，所以很開心這場打出團隊籃球。」（編輯：龍柏安）1140208

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