前NBA球星羅斯有興趣訪台 TPBL雲豹持續洽談

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（中央社記者陳容琛台北23日電）持續探詢前NBA球星羅斯來到台灣可能性，TPBL台啤永豐雲豹執行長張建偉今天表示，羅斯確實有興趣，也對台灣市場有想法，不過需要再給羅斯一點時間。

過去曾多次表達有意網羅前美國職籃NBA球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹執行長張建偉今天在媒體餐敘時再度提到，一開始有意網羅羅斯披上雲豹戰袍征戰，不過近期有些小改變，希望羅斯能以「嘉賓」身分訪台、與台灣球迷互動。

張建偉指出，羅斯本身對台灣也有興趣，加上很多人跟他提到台灣市場，只是羅斯最近行程滿檔，「經紀人是說等事情告一段落一定會來台灣，但目前我也不能保證羅斯會來，就稍微給他一點時間。」

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雲豹在過去兩季分別網羅前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與卡森斯（DeMarcus Cousins），不僅炒熱話題，也成功拉抬票房，尤其卡森斯還幫助雲豹勇奪隊史首座冠軍。可惜TPBL明訂洋將薪資上限定為每月2萬美元（新台幣65.8萬元）、整季薪資至多以10個月計算，比較難吸引大咖NBA球星登台獻技。

值得一提的是，雲豹日前與洋將史密斯（Mitchell Smith）達成離隊共識，隨即宣布簽下關島男籃主力前鋒羅斯（Earnest Ross），引發熱烈討論，甚至有球迷表示「是關島羅斯，不是美國羅斯」，張建偉也打趣說道，「真的只是湊巧也叫羅斯。」（編輯：張雅淨）1140123