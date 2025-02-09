TPBL高錦瑋關鍵三分彈奠勝基 雲豹送夢想家3連敗

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（中央社記者黎建忠台北9日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今天迎戰福爾摩沙夢想家，靠著後衛高錦瑋終場前28秒奠定勝基的三分彈，加上克羅馬讀秒階段2罰中1，終場以96比93送給對手3連敗。

主場作戰的雲豹，首節以25比28落後夢想家，半場結束仍以47比50不敵對手。

第3節開打後，夢想家全隊投籃命中率和寒流一樣急凍，單節19投4中，其中三分球更是9投0中，全隊僅攻下10分，讓雲豹輕鬆地在前3節打完，反以67比60超前。

關鍵的第4節，夢想家靠著馬建豪連續飆進4計三分彈，外加洋將貝奇（Lewis Beech）也追加1顆，幫助球隊在終場前7分25秒反以77比75超前。

隨後2隊進入拉鋸戰，終場前28秒，雲豹後衛高錦瑋在大空檔下投進關鍵3分球，幫助球隊取得95比91的領先，儘管夢想家高柏鎧（Brandon Gilbeck）追回2分後採取犯規戰術，但終場前6秒克羅馬（Kromah Lasannah V）2罰中1，雲豹還是留下勝利。

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高錦瑋賽後接受轉播單位訪問時表示，「雖然我整場的三分球投射都不好，但最後那一球，隊友給了我一個大空檔，所以我有信心一定可以把球投進。」高錦瑋全場三分球11投3中，仍繳出17分、9助攻、6籃板。

克羅馬笑說：「我知道最後那2個罰球很重要，雖然第1球沒進，但我很有信心第2球一定會罰進，為了我到場的家人、我的球隊，以及滿場的球迷。」克羅馬打了45分鐘，攻下全場最高的33分。（編輯：管中維）1140209