TPBL新洋將飛馳開箱轟31分 特攻勝海神止2連敗

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（中央社記者黎建忠台北28日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻今天迎戰高雄全家海神，靠著「新開箱」洋將飛馳攻下全隊最高的31分外帶8助攻，幫助球隊以85比79擊敗對手，終止2連敗。

TPBL之前因為配合亞洲男籃資格賽而停賽，特攻和海神都休息近3週才在今天出賽，這也讓2隊開賽命中率都不佳。

儘管上半場特攻還以40比32領先，但全隊三分球19投僅3中，海神也僅21投4中，幾乎成了外線打鐵大戰。

下半場雙方依舊互相拉鋸，直到第4節全看2隊洋將互轟，海神克雷格（Craig Sword）單節拿下14分幫助球隊緊咬比數，特攻靠著新報到的洋將飛馳（Daron Russell）單節攻下17分。

終場前1分51秒時，飛馳在2人包夾下，命中一記高難度的後撤步三分球，幫助特攻取得7分領先，隨後林韋翰又完成關鍵抄截，幫球隊奠定勝基。

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特攻教練莫米爾（Momir Ratkovic）賽後表示，賽前就知道海神是一支很能跑、衝搶籃板、跑快攻的球隊，因此特別叮嚀球員注意這些細節，並且要打出應該有的防守強度。

莫米爾提到，新加盟的洋將飛馳和馬可（Marko Todorovic）來台灣不到1週，就要想辦法融入球隊、融入比賽，對他們來說確實非常辛苦。（編輯：管中維）1140228