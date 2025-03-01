TPBL林信寬連兩戰轟破20分 雲豹主場宰攻城獅

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（中央社記者陳容琛台北1日電）TPBL台灣職業籃球大聯盟台啤永豐雲豹今天靠著林信寬連兩戰得分突破20分，搭配主控高錦瑋的穿針引線，最後以98比82擊敗來訪的新竹御嵿攻城獅。

在超級洋將克羅馬（Lasan Kromah）未登錄情況下，雲豹今天在主場迎戰TPBL戰績墊底的攻城獅，首節即靠著球星林信寬單節攻下9分，手握4分領先，不過面對攻城獅第2節的強勢反撲，讓雲豹一度處於落後局面，所幸團隊即時穩住陣腳，仍帶著3分領先進入中場休息。

易籃後，雲豹不僅得分點點開花，還近乎完美限制攻城獅的攻勢，僅讓對手洋將克拉（Earl Clark）、米克獅（Kennedy Meeks）留下得分紀錄，一舉擴大分差，加上第4節林信寬接連飆進三分球，而高錦瑋則扮演穿針引線的重要角色，幫助雲豹奠定勝基，最後以16分之差帶走勝利。

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此役雲豹先發5人得分皆達到雙位數，尤其本土球星林信寬攻下全隊最高21分外帶8籃板，已經連兩戰得分突破20分，至於主控高錦瑋則飆進4記三分球、砍下16分，另外傳出9次助攻，而且僅有1次失誤，雙雙成為雲豹的致勝功臣。

值得一提的是，林信寬、高錦瑋日前甫代表台灣征戰亞洲盃資格賽，結束後隨即投入TPBL賽場，兩人賽後接受主辦單位採訪時皆表示，雖然身體比較疲憊，但抱著想為球隊奮戰的心，馬上就投入團隊訓練。其中，林信寬自認季初表現較為低迷，現在有點谷底反彈的味道。（編輯：陳政偉）1140301