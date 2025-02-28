特攻新洋將飛馳、馬可表現優 教練認留隊機會大

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（中央社記者黎建忠台北28日電）本季戰績起伏不定的TPBL新北中信特攻，25日才宣布找來1高、1矮的2名新洋將馬可和飛馳，2人今天處女秀表現出色，教練莫米爾透露：「沒意外這2人應該都會留下來。」

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）特攻本季戰績8勝12敗，排在聯盟倒數第2，僅優於墊底的新竹御嵿攻城獅6勝14敗。

特攻本季洋將來來去去，但團隊平均得分83.3分是聯盟之末，進攻火力不穩定是最大問題，所幸找來的飛馳（Daron Russell）和馬可（Marko Todorovic）得分能力似乎不差。

身高僅180公分的飛馳，今天全場23投9中，命中率雖不到4成，但關鍵時勇於在外線出手的大心臟特質，很適合當特攻的關鍵先生；至於替補出賽、身高208公分的馬可也貢獻19分、13籃板。

教練莫米爾（Momir Ratkovic）賽後受訪時笑說：「洋將來到球隊後要馬上適應球風是最大考量，馬克和飛馳在個性、打法、態度似乎都很融入球隊，沒意外的話當然希望留下。」

飛馳則是提到，球隊贏球是最重要的，「很感謝在我的第1場比賽就能得到隊友這麼大的信任，獲得這麼多的出手機會。」而他也盛讚隊友老大哥林韋翰的防守功力，「他讓對手打得很不舒服。」

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傷後復出的林韋翰從替補出賽，上場26分鐘雖然僅拿4分，但貢獻一次奠定勝基的關鍵抄截，且他在場上的正負值是全隊最高的+15，可見林韋翰全靠防守幫助球隊。

林韋翰強調，飛馳的得分能力很強，雖然不高但很刁鑽：「馬可則是在之前中國CBA打球就認識，是很多年的對手，彼此也算是熟悉。」（編輯：龍柏安）1140228