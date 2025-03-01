加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澤倫斯基強調尊重川普與美國但拒道歉 仍準備簽礦產協議
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL麥卡倫關鍵跳投 戰神扳倒國王收3連勝

2025/3/1 19:31（3/1 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神隊1日主場迎戰來訪的新北國王隊，戰神陣中錢肯尼（中）攻下全隊最高的23分，助隊終場以106比100擊敗國王。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神隊1日主場迎戰來訪的新北國王隊，戰神陣中錢肯尼（中）攻下全隊最高的23分，助隊終場以106比100擊敗國王。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北1日電）TPBL台北台新戰神今天迎戰聯盟龍頭新北國王，靠著全場攻下19分的洋將麥卡倫，在終場前21秒關鍵跳投得手，終場就以106比100擊敗國王，收下近期3連勝。

首節雙方手感都不佳，戰神暫時以27比25領先，第2節國王率先找回手感，靠著林書緯、曼尼高（Kenneth Alan Manigault Jr.）單節各攻下9分，國王半場結束以56比49領先。

第3節國王一度取得81比71的雙位數領先，但隨後戰神拉出一波9比0攻勢，前3節打完，國王又僅以3分領先。

關鍵的第4節雙方依舊激戰拉鋸，終場前2分05秒內，戰神雷蒙恩連續2次精彩的高難度上籃得手，幫助球隊取得101比100超前，接著國王林書緯三分線外出手沒進，戰神後衛麥卡倫（Ray McCallum）在終場前21秒中距離跳投得手，將領先擴大到3分差距，也替比賽劃下句點。

google news透過 Google News追蹤中央社

國王全場三分球出手33次僅命中8球，命中率24.2%，加上被對手戰神抓下17個進攻籃板，都是落敗主因，也讓曼尼高的33分做白工。

國王主力球星林書豪自從1月19日之後就沒再出賽，過去3場他缺席的比賽，國王1勝2敗。（編輯：陳政偉）1140301

#林書緯
#新北國王
#TPBL
#曼尼高
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神隊1日在台北和平籃球館交手新北國王隊，戰神陣中雷蒙恩（Samuel Manu）（前中）全場貢獻13分，終場助隊以106比100擊敗國王拿勝。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神隊1日在台北和平籃球館交手新北國王隊，戰神陣中雷蒙恩（Samuel Manu）（前中）全場貢獻13分，終場助隊以106比100擊敗國王拿勝。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日作客台北和平籃球館交手台北台新戰神隊，國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）（黃衣者）轟下全場最高33分無用，終場國王仍以100比106吞下敗仗。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日作客台北和平籃球館交手台北台新戰神隊，國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）（黃衣者）轟下全場最高33分無用，終場國王仍以100比106吞下敗仗。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神隊1日在主場台北和平籃球館迎戰新北國王隊，戰神洋將麥卡倫（Ray McCallum）（中紅衣）全場攻下19分，終場前21秒關鍵跳投得手，助隊以106比100收下近期3連勝。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神隊1日在主場台北和平籃球館迎戰新北國王隊，戰神洋將麥卡倫（Ray McCallum）（中紅衣）全場攻下19分，終場前21秒關鍵跳投得手，助隊以106比100收下近期3連勝。中央社記者裴禛攝 114年3月1日
林書緯
TPBL林書緯飆22分 率國王客場險勝雲豹EASL國王先發5人包辦全數得分 教頭：不正常現象
雷蒙恩
雷蒙恩成亞洲盃男籃資格賽亮點 興奮代表台灣出征
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL林信寬連兩戰轟破20分 雲豹主場宰攻城獅
56
更多編輯台推薦新聞：