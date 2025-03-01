TPBL國王近3戰2敗 總教練：籃板球表現太差

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（中央社記者黎建忠台北1日電）TPBL新北國王今天以100比106不敵台北台新戰神，近3戰吞2敗，總教練萊恩賽後受訪時坦言：「我們這3場的籃板表現很差，所以比賽才會打得這麼辛苦。」

過去3場比賽，新北國王禁區嚴重失守，今天對戰神被抓下17個進攻籃板；2月26日對桃園台啤永豐雲豹雖以3分贏球，但同樣被抓了14個進攻籃板；2月8日對雲豹，更是被抓了23個進攻籃板。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）在接受中央社訪問時表示，48分鐘的比賽，過程起伏不重要，但需要堅持全場，「我們沒有籃板球就很難贏球，今天連對手的後衛都能抓到進攻籃板，對方這麼多2波攻勢，我們就會打得很辛苦。」

國王在少了後衛林書豪、李愷諺，讓林書緯帶著腳踝傷勢打了37分鐘，攻下全隊次高的21分、6助攻、5抄截，可惜還是未能幫助球隊贏球。

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林書緯表示，在主力因傷缺陣下，「我勢必得多扛一些責任和時間，這對我來說也是沒辦法的事。」

談到哥哥林書豪的大腿傷勢，林書緯也透露，「我真的不知道現在狀況怎麼樣，不過3月8、9日的東亞超級聯賽4強季後賽，他應該有機會能上場打球。」（編輯：陳政偉）1140301